4 способа, как из картофельных очистков сделать чудо-подкормку для комнатных растений

Наверняка вы хотя бы раз в неделю готовите картошку, используя овощ для гарниров, супов или пирогов. Ее очистки могут пригодиться, если у вас в доме есть комнатные растения.
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