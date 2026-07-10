Овчинский сообщил о строительстве 4 новостроек по программе реновации в Рязанском районе

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что в Рязанском районе (ЮВАО) по программе реновации строят 4 новостройки на месте снесенных старых домов .