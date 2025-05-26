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"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов

"Немного печально": что в Крыму выбирают выпускники девятых классов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. По итогам этого учебного года в Крыму массового ухода выпускников девятых классов из школ в учреждения среднего профессионального образования (СПО) не наблюдается, однако тенденция сохраняется, что немного печально, так как после девятого класса уходят … .

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