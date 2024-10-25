Выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа» прибыла в Оренбург

Передвижная выставка совершила комбинированный марш протяженностью более 2,5 тыс. километров из Нового Уренгоя в Оренбург, где будет находится до 31 октября на площадке у ТЦ «Мармелад» по адресу: Шарлыкское шоссе, 1/2.
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