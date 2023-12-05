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Мировое обозрение

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Американские СМИ сомневаются в выделении США денег для Украины

Американские СМИ сомневаются в выделении США денег для Украины

Телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что Демократическая и Республиканская партии США не смогли найти компромисс в отношении запроса президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

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