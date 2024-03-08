Состоялся предпремьерный показ фильма о Костомарове с эксклюзивным материалом

На выставке-форме «Россия» в Москве прошел предпремьерный показ документального фильма об олимпийском чемпионе по фигурному катанию Романе Костомарове, который впервые открыто рассказал о том, что ему удалось пережить во время тяжелого заболевания.
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