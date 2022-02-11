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Хавьер Паскуаль – о матче с «Альбой»: «С нашей стороны игра шла с недостаточной энергией»

Главный тренер «Зенит» Хавьер Паскуаль назвал причины поражения в матче Евролиги с «Альбой» (67:76). «Поздравляю «Альбу» с победой.

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