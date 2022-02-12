МОК приветствует расследование в отношении окружения Валиевой в ситуации с положительной допинг-пробой

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует начало расследования в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой после того, как стало известно о ее положительной допинг-пробе.
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