Депутат отреагировал на предложение Володина о военных сборах

Не все депутаты проходили службу или имеют военно-учетную специальность, а такой опыт поможет лучше понимать армию и эффективнее работать над законами в этой сфере Вячеслав Володин, председатель Госдумы, высказал предложение о проведении военных сборов для депутатов.