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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат отреагировал на предложение Володина о военных сборах

Депутат отреагировал на предложение Володина о военных сборах

Не все депутаты проходили службу или имеют военно-учетную специальность, а такой опыт поможет лучше понимать армию и эффективнее работать над законами в этой сфере Вячеслав Володин, председатель Госдумы, высказал предложение о проведении военных сборов для депутатов.

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