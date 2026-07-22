Депутат отреагировал на предложение Володина о военных сборах

Не все депутаты проходили службу или имеют военно-учетную специальность, а такой опыт поможет лучше понимать армию и эффективнее работать над законами в этой сфере Вячеслав Володин, председатель Госдумы, высказал предложение о проведении военных сборов для депутатов.
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