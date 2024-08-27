Обосновавшаяся в США Варум воссоединилась с Агутиным на фестивале «Новая волна»

Певица Анжелика Варум в последнее время редко появляется на светских мероприятиях. В Сочи с большим размахом проходит музыкальный фестиваль «Новая волна», который, несмотря на сильный ураган, не помешал выступлениям звезд эстрады.
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