Московский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы журналистку Александру Баязитову

Московский городской суд оставил в силе приговор Александре Баязитовой, журналистке Life.ru и автору Telegram-канала "Адские бабки", которая получила пять лет лишения свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.
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