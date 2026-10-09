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Крымская газета

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В Крым возвращается лето: воздух прогреется до +27

В Крым возвращается лето: воздух прогреется до +27

По-летнему теплую солнечную погоду 10–11 октября обеспечат область повышенного давления у земли и барический и термический гребень в средней тропосфере.

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