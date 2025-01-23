Hill: Трамп сочетает угрозы с лестью в попытке давления на Россию по Украине

Американский президент Дональд Трамп в первые дни на посту усилил критику в адрес российского президента Владимира Путина, смягчая её при этом «лестью», для демонстрации политики «мира через силу» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет газета The Hill.
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