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Hill: Трамп сочетает угрозы с лестью в попытке давления на Россию по Украине

Hill: Трамп сочетает угрозы с лестью в попытке давления на Россию по Украине

Американский президент Дональд Трамп в первые дни на посту усилил критику в адрес российского президента Владимира Путина, смягчая её при этом «лестью», для демонстрации политики «мира через силу» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет газета The Hill.

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