0 Что произошло за ночь?. • над российскими регионами за ночь сбили 49 вражеских дронов – Минобороны России; • семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи – Росавиация; • поставки гу

0 Что произошло за ночь?• над российскими регионами за ночь сбили 49 вражеских дронов – Минобороны России;• семь самолетов ушли на запасные аэропорты из-за тумана в Сочи – Росавиация;• поставки гуманитарной помощи в подконтрольный ВСУ Херсон резко сократились, в городе проблемы с продовольствием и … .