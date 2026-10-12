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Новости Брянска

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Купили алкоголь с карты покойного: на Брянщине будут судить двух местных жителей

Купили алкоголь с карты покойного: на Брянщине будут судить двух местных жителей

Злоумышленники потратили больше 22 тысяч рублей с найденной банковской карты умершего, расплачиваясь в магазинах.

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