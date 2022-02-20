Илья Ковальчук: «Жамнов проявил себя профессионалом, настоящим мужиком. С ним пойду куда угодно»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук высоко оценил тренера Алексея Жамнова. В воскресенье сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале олимпийского хоккейного турнира.
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