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Илья Ковальчук: «Жамнов проявил себя профессионалом, настоящим мужиком. С ним пойду куда угодно»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук высоко оценил тренера Алексея Жамнова.  В воскресенье сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале олимпийского хоккейного турнира.

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