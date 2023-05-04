Аргументы недели

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  • Владимир Андрианов
    Сейчас создадут еще комиссию по контролю, потом комиссию по контролю за комиссией......, а не проще разогнать всю эту...Шойгу поручил уси...
  • лина любимцева
    Серьезно?... Да...  и вот как жить, если ни на кого положиться нельзя?Шойгу поручил уси...
  • саша дмитренко
    мстил!он тогда  обосрался))))Пока гром не грян...

Читатели «Гуаньча» заподозрили США в организации атаке беспилотников на Кремль

Читатели китайского портала "Гуаньча" подозревают в организации атаки дронов на Кремль США. Один из пользователей заявил, что целью атаки была не смерть Владимира Путина, а стимуляция России к продолжению обстрелов по Украине, чтобы конфликт раздувался еще больше.

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