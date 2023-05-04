Читатели «Гуаньча» заподозрили США в организации атаке беспилотников на Кремль

Читатели китайского портала "Гуаньча" подозревают в организации атаки дронов на Кремль США. Один из пользователей заявил, что целью атаки была не смерть Владимира Путина, а стимуляция России к продолжению обстрелов по Украине, чтобы конфликт раздувался еще больше.