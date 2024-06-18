В США одобрена уникальная вакцина Merck

Управление контроля пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину Merck, предназначенную для защиты взрослых от бактерии, известной как пневмококк, которая может вызывать пневмонию и серьезные инфекции, сообщает CNBC.
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