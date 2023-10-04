Новый и очень «доступный» кроссовер ЗИЛ-130 «Аместит» 2024 представили на фото

В последнее время в автомобильных кругах активно муссируются слухи о том, что завод Hyundai, расположенный в Ленинградской области, в скором времени сменит своего владельца и перейдет под контроль одной из российских компаний.
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