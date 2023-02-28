"Шамана" обвинили в экстремизме и разжигании межнациональной розни за песню "Я русский"

На официальной странице певца Ярослава Дронова в посте о премьере новой концертной программы появилась информация о преследовании исполнителя за полюбившуюся всей стране песню: "Я получил неожиданный подарок к премьере — Управление уголовного розыска УМВД Росси по Тульской области обратилось ко мне за разъяснением по факту заявления некоего гражданина о том, что, по его мнению, якобы звучащая на радио и в телеэфире моя песня «Я РУССКИЙ» — экстремистская и разжигает в нашей стране межнациональную рознь.