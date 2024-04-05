Защитник «Миннесоты» Фэйбер – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии ESPN. Бедард и Люк Хьюз – в топ-3

Приз вручается лучшему новичку лиги по итогам регулярного чемпионата НХЛ. ESPN провел анонимный опрос среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Колдер Трофи».
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