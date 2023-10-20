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Идею приоритета товаров из РФ на маркетплейсах назвали нереализуемой

Идею приоритета товаров из РФ на маркетплейсах назвали нереализуемой

В Минэкономразвития назвали нереализуемой идею создать на маркетплейсах так называемые «российские полки» — механизм, который обяжет онлайн-магазины выдавать пользователю сначала российские товары, а уже после все остальные.

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