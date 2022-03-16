«Атлетико» был очень разумен в мельчайших компонентах игры». Фердинанд о победе мадридцев над «МЮ»

Рио Фердинанд прокомментировал выход «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался после победы мадридского клуба над манкунианцами (1:0) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 1:1).

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