Kia случайно подтвердила выпуск секретного электрического пикапа

Корейский автопроизводитель Kia недавно представил свой новый рамный пикап Tasman. Автомобиль будет оснащаться двигателями внутреннего сгорания (в том числе гибридной силовой установкой), но, похоже, со временем у него появится еще и электрическая модификация.
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