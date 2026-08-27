Россиянам подсказали, как избежать отравления дешевой сельдью

Эксперт Нелли Львович в беседе с Life.ru рассказала, что желтый жирок на сельди указывает на то, что рыба начала окисляться, а прогорклое масло в пресервах, в свою очередь, можно распознать по специфическому запаху .
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