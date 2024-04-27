Минцифры: иностранцы смогут покупать сим-карты только по биометрии

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, который вводит ряд требований для иностранцев и лиц без гражданства при заключении договоров на оказание услуг связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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