Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Янина Митусова
    А  «крабовая миллионерша» кому помогает? Жителям Куршавеля?Телеведущая Собча...
  • Невидимка Невидимка
    А что от этого будут иметь народ, очередная распродажа России оптом, мне стыдно за наше госуударство.Сенатор Джабаров ...
  • Evgeni Velesik
    Долбо*бы, верните потоки газа Венгрии, Словакии и будет вам счастье! Этому ушлëпку всë равно, он ограбит хох'лов, а с...РБК-Украина: "Наф...

Росприроднадзор требует с экс-замглавы ведомства Долматова 370 млн рублей

Росприроднадзор требует с экс-замглавы ведомства Долматова 370 млн рублей

Росприроднадзор в судебном порядке собирается взыскать с бывшего заместителя руководителя ведомства Олега Долматова и бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова 370 млн рублей, обвиняемых в мошенничестве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх