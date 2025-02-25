Росприроднадзор требует с экс-замглавы ведомства Долматова 370 млн рублей

Росприроднадзор в судебном порядке собирается взыскать с бывшего заместителя руководителя ведомства Олега Долматова и бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова 370 млн рублей, обвиняемых в мошенничестве.
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