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В ПГУ научились ускорять заживление ран диабетиков в два раза с помощью коллагена свиньи

В ПГУ научились ускорять заживление ран диабетиков в два раза с помощью коллагена свиньи

Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) нашли способ, как в два раза сократить время лечения ран у пациентов с синдромом диабетической стопы при помощи местного применения антиоксидантной терапии на основе коллагена свиньи.

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