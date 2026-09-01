Директора крымского тренировочного центра наградят за спасение утопающего

Руководителя тренировочного центра для российских сборных команд «Крымский» Сергея Донича наградят медалью МЧС «За спасение погибающих на водах».
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