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Директора крымского тренировочного центра наградят за спасение утопающего

Директора крымского тренировочного центра наградят за спасение утопающего

Руководителя тренировочного центра для российских сборных команд «Крымский» Сергея Донича наградят медалью МЧС «За спасение погибающих на водах».

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