В России впервые отменили приговор осужденному за фейки о русской армии режиссеру Вырыпаеву

Мосгорсуд отменил приговор режиссеру Вырыпаеву, ранее осужденному за фейки о ВС России.Защита режиссёра Ивана Вырыпаева подала апелляцию и сумела оспорить заочный приговор по делу о фейках о Вооруженных силах России в отношении своего подзащитного.