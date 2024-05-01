Эксперт Рыжих рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая

В частности, речь идет о членах летных экипажей и угольщиках Эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих рассказала, что с 1 мая повысят пенсии членов летных экипажей, работников угольной промышленности, а также пенсионеров, кому исполнится 80 лет.