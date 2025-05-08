Жеребьевка вместо очередей. Кировская охота меняет правила

﻿﻿Региональные власти внесли некоторые изменения в процесс выдачи некоторых разрешений на добычу животных В Кировской области с 1 июня 2025 года в охотничьем хозяйстве будет введен ряд изменений, которые сделают этот процесс более прозрачным и справедливым.