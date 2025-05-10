NDC Partnership запускает инструмент для планирования и привлечения климатических инвестиций, чтобы помочь странам обеспечить финансирование 

Благодаря предоставленной информации и опыту 115 стран, партнеров по реализации, государственных и частных финансовых учреждений организация NDC Partnership запустила онлайн-инструмент Climate Investment Planning and Mobilization Framework (CIPMF) (механизм планирования и привлечения климатических инвестиций), призванный помочь странам обеспечить и направить климатическое финансирование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии