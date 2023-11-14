Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже

Борис Леонтьев

А при чём тут народ и «выборы» в Украине? Зеленский идёт на выборы с одной целью — сбежать из Украины. А это возможно только в момент передачи власти новому президенту. До этого его все пасут и убежать не дадут, а позже ему уже придётся отвечать перед новой властью, которой нужен будет козёл отпущения. Зеля понимает, что хозяин назначит нового президента и по тихому сбежать можно будет только в суете передачи власти. Потом, если не успеет сбежать, его тупо арестуют.