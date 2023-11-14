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Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже

Жена Зеленского сделала шокирующее заявление о своем муже

Жена Зеленского усомнилась, что ее муж пойдет на второй президентский срок Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сомневается, что он будет участвовать в возможных выборах главы государства в 2024 году, пишет Business Insider.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
А при чём тут народ и «выборы» в Украине? Зеленский идёт на выборы с одной целью — сбежать из Украины. А это возможно только в момент передачи власти новому президенту. До этого его все пасут и убежать не дадут, а позже ему уже придётся отвечать перед новой властью, которой нужен будет козёл отпущения. Зеля понимает, что хозяин назначит нового президента и по тихому сбежать можно будет только в суете передачи власти. Потом, если не успеет сбежать, его тупо арестуют.
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23 час.
Дмитрий Гурин
А зачем Зеле идти на выборы чтоб быстро слинять? Янукович сбежал без всякой подготовки. Зеле надо остаться до конца что бы вывести любыми способами свое материальное имущество. А это наверняка под пару десятков лямов зелени. Он уже потерял домик в Ливадии.
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15 час.
Василий Васильев
Жена президента, что, политическая фигура? За ней стоят могущественные кланы? Да она даже не политическая пешка...
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1 час.

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