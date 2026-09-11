На видео попал момент ДТП с мотоциклистом, попавшим под легковушку в Казани

ДТП с участием мотоциклиста в Казани Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани Жесткое ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло накануне вечером на перекрестке улиц Ленинградская и Симонова.
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