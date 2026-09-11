НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

119 подписчиков

На видео попал момент ДТП с мотоциклистом, попавшим под легковушку в Казани

На видео попал момент ДТП с мотоциклистом, попавшим под легковушку в Казани

ДТП с участием мотоциклиста в Казани Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани Жесткое ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло накануне вечером на перекрестке улиц Ленинградская и Симонова.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя