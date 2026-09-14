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Царьград

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«Челмет» проиграл «Горняку-УГМК»: тренер указал на основные проблемы

«Челмет» проиграл «Горняку-УГМК»: тренер указал на основные проблемы

«Челмет» уступил «Горняку-УГМК» на домашнем льду в Верхней Пышме. Тренер команды назвал ключевую проблему — недостаток заброшенных шайб.

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