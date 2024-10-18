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"Автодом": езда за грузовиками провоцирует сколы краски на машине

"Автодом": езда за грузовиками провоцирует сколы краски на машине

Движение по дороге вслед за грузовиком на минимальной дистанции опасно появлением сколов краски на автомобиле, возможным падением груза и отсутствием времени для того, чтобы отреагировать на дорожную неровность.

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