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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль набрал 100 очков в плей-офф НХЛ за 60 матчей. Только Гретцки и Лемье были быстрее

Форвард «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в 6-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (5:1, 3-3).

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