«Песняры», скандал и рок-опера. Что не так в сериале «За полчаса до весны»

Сериалы про звезд эстрады советской эпохи давно стали привычным явлением на нашем телевидении. Зрители уже посмотрели историю жизни и творческого успеха Валентины Толкуновой, Муслима Магомаева, Анны Герман, Людмилы Зыкиной, Валерия Ободзинского.