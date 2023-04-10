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«Песняры», скандал и рок-опера. Что не так в сериале «За полчаса до весны»

«Песняры», скандал и рок-опера. Что не так в сериале «За полчаса до весны»

Сериалы про звезд эстрады советской эпохи давно стали привычным явлением на нашем телевидении. Зрители уже посмотрели историю жизни и творческого успеха Валентины Толкуновой, Муслима Магомаева, Анны Герман, Людмилы Зыкиной, Валерия Ободзинского.

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