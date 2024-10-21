В Карелии будут выдавать беременным письмо патриарха Кирилла

Карелия вошла в число 16 регионов, где в женских консультациях беременным начнут вручать именное письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла с поздравлением, рассказала РИА Новости организатор акции — руководитель проекта “Здравствуй, мама!” Наталья Москвитина.
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