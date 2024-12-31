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Ширвиндт, Заворотнюк, Масляков, Светличная, Левкин: кого забрал високосный 2024 год

2024-й — год больших потерь. Из жизни ушли великие актеры, талантливые музыканты, любимые спортсмены.

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