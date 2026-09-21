В Краснодаре женщина бросила кирпич в подростков: начата проверка

Полиция Краснодара начала доследственную проверку после публикации видео, на котором женщина в посёлке Российском бросает кирпич в подростков во время конфликта на территории недостроенного здания.
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