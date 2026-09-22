Младшей наследнице телеведущего исполнилось 11 лет Иван Ургант и Наталья Кикнадзе , фото: соцсетиВ семье 48-летнего телеведущего и актера Ивана Урганта праздник — его младшая дочь Валерия от ресторатора Натальи Кикнадзе отметила день рождения.
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