Младшей наследнице телеведущего исполнилось 11 лет Иван Ургант и Наталья Кикнадзе , фото: соцсетиВ семье 48-летнего телеведущего и актера Ивана Урганта праздник — его младшая дочь Валерия от ресторатора Натальи Кикнадзе отметила день рождения.