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Когда ДНК-тест не нужен: Иван Ургант показал подросшую дочь от Натальи Кикнадзе — и она просто копия отца

Когда ДНК-тест не нужен: Иван Ургант показал подросшую дочь от Натальи Кикнадзе — и она просто копия отца

Младшей наследнице телеведущего исполнилось 11 лет Иван Ургант и Наталья Кикнадзе , фото: соцсетиВ семье 48-летнего телеведущего и актера Ивана Урганта праздник — его младшая дочь Валерия от ресторатора Натальи Кикнадзе отметила день рождения.

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