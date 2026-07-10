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Клубы РПЛ ведут переговоры о проведении матчей еврокубков в Казахстане. Основные города-претенденты – Алматы, Шымкент и Актобе (Эльдар Аманбаев)

Журналист Эльдар Аманбаев сообщил, что клубы РПЛ ведут переговоры о проведении матчей еврокубков в Казахстане в случае допуска к участию в еврокубках.

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