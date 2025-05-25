Премьер-министр Японии обещал поддержать судостроение США ледоколами

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в воскресенье пообещал поддержать Соединенные Штаты в усилиях по возрождению судостроительной отрасли во время продолжающихся двусторонних переговоров по новым тарифам президента США Дональда Трампа, сообщает 25 мая деловое агентство Kyodo News.