Юбилей танцевального ансамбля «Краски севера»

Его участники подарили зрителю не просто концерт, а настоящий праздник танца, цвета и ярких эмоций. В программе были задействованы Губернаторский национальный ансамбль танца "Сыра’сэв" и ансамбль танца "ДИВЕРДАНС", они представили не только лучшие постановки, полюбившиеся участникам и зрителям за многолетнюю историю, на которых выросло не одно поколение танцоров, но и яркие танцевальные композиции последних лет.