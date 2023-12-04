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Юбилей танцевального ансамбля «Краски севера»

Юбилей танцевального ансамбля «Краски севера»

Его участники подарили зрителю не просто концерт, а настоящий праздник танца, цвета и ярких эмоций. В программе были задействованы Губернаторский национальный ансамбль танца "Сыра’сэв" и ансамбль танца "ДИВЕРДАНС", они представили не только лучшие постановки, полюбившиеся участникам и зрителям за многолетнюю историю, на которых выросло не одно поколение танцоров, но и яркие танцевальные композиции последних лет.

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