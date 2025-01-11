Боец Закарья Алиев сообщил, что ВСУ объявили за него награду — 1052-й день СВО

Разведчик-сапёр Вооруженных сил России Закарья Алиев с позывным Смайлик, который три недели в одиночку отбивал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, известил, что за его голову на Украине обещают выплатить 50 млн рублей.
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