Нанокристаллы нитрида галлия приблизили новые светодиоды высокой яркости

Нитрид галлия (GaN) — полупроводник, без которого немыслимо современное освещение. Именно на нём работают синие светодиоды, голубые лазерные диоды в приводах Blu-ray и мощная силовая электроника в электромобилях.
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