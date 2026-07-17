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Нанокристаллы нитрида галлия приблизили новые светодиоды высокой яркости

Нанокристаллы нитрида галлия приблизили новые светодиоды высокой яркости

Нитрид галлия (GaN) — полупроводник, без которого немыслимо современное освещение. Именно на нём работают синие светодиоды, голубые лазерные диоды в приводах Blu-ray и мощная силовая электроника в электромобилях.

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