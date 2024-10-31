Аудиторы забили тревогу из-за качества питьевой воды в регионах России. Счетная палата провела анализ текущего состояния отрасли и пришли к выводу, что существующие меры и вложения недостаточно эффективны: необходимо перевести их на федеральный уровень.
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