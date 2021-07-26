РБК: углеродный налог Евросоюза может обойтись России в 1,1 миллиарда евро

Сотрудники РБК провели расчеты по методике, подтвержденной в Минэкономразвития, и заявили, что трансграничное углеродное регулирование ЕС может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений минимум в 1,1 миллиарда евро в год.